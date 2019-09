Cristiano Ronaldo: “La rovesciata contro la Juve meglio del sesso? No, non con Georgina…”

Lunga intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a ITV. Il fuoriclasse della Juventus ha toccato numerosi argomenti, tra cui quello relativo alla splendida rete in rovesciata realizzata proprio contro i bianconeri quando indossava la maglia del Real Madrid.

GOL E…SESSO – “Avevo provato già diverse volte a segnare un gol del genere. Nella mia carriera ho realizzato oltre 700 reti, ma mai una così. Averlo fatto in quel modo contro Buffon e contro la Juventus nei quarti di Champions League… E’ stato un gol bellissimo, uno dei migliori che abbia mai visto. E non dico così perché l’ho fatto io, avrei detto lo stesso lo avesse fatto un altro. Se è stato meglio del sesso? No, soprattutto se paragonato a quello con la mia Georgina…”.