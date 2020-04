Cristiano Ronaldo, l’amico rivela: “Madrid gli manca molto”

Anche quando non si gioca, in qualche modo si riesce sempre a parlare di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese si trova a Madeira con la famiglia per stare accanto alla madre, da poco colpita da un’ictus. Nei giorni scorsi avevano fatto molto discutere le foto che ritraevano il campione a spasso con la famiglia durante il periodo di quarantena.

SAUDADE – In brasile la parola “saudade” significa nostalgia. Quella che, secondo un amico di CR7, avrebbe il portoghese per Madrid. Con la maglia del Real l’ex United ha vinto di tutto entrando nei cuori dei tifosi blancos. Il due aprile era la ricorrenza della storica rovesciata allo Stadium ed Edu Aguirre, giornalista e amico di CR7, ha postato un video con una didascalia enigmatica: “Oggi compie 2 anni. Cristiano toccò il cielo e fece la storia, meravigliando il mondo prima di dire addio al suo Madrid per sempre (?). E chiaramente sì. Gli manca molto“.