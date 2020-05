Cristiano Ronaldo: le esultanze più belle in maglia Juventus

Cristiano Ronaldo non immaginava di trovare alla Juventus una nuova famiglia. Si rese conto dell’affetto dei tifosi bianconeri già durante la festa allo Stadium dopo la rovesciata in Champions League: quel celebre gesto atletico e tecnico che meritò la standing ovation dall’intero pubblico.

Dopo due stagioni in Italia, i tifosi della Juventus hanno imparato ad apprezzarlo sempre di più tanto che sui social c’è chi anche in un momento di stop forzato al calcio, gli dedica un filmato con alcune delle sue più belle esultanze in maglia bianconera. Nel video condiviso dall’utente Twitter GianMeSmile, ecco CR7 trascinare la Juventus e il proprio pubblico col suo SIUU e il prodigioso salto che è diventato ormai celebre.