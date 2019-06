Cristiano Ronaldo non bada a spese in vacanza: esorbitante il prezzo del suo yacht

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo si sta rilassando in Grecia in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez in attesa di cominciare la sua seconda stagione bianconera, questa volta sottostando agli ordini dell’allenatore Maurizio Sarri. Il portoghese, si sa, ama il lusso e non ha alcun problema di mostrare il suo stile di vita di un certo livello. Qualche giorno fa, come riferito dal portale TMZ, è stato reso noto il costo della villa in Grecia (56mila euro per due notti), ma soprattutto quello dello yacht con cui si sta godendo beatamente i giorni di relax: 200mila euro per il noleggio del mezzo, che si chiama Africa I e sarà a disposizione del campione juventino per una settimana di mare. È lungo 47 metri e dispone di 6 stanze, un soggiorno, una palestra e una camera adibita alla visualizzazione di film in stile cinema.