Cristiano Ronaldo non convocato per il Brescia: il retroscena sull’esclusione

Cristiano Ronaldo non sarà presente nel match della domenica pomeriggio contro il Brescia. La Juventus dovrà affrontare le Rondinelle senza CR7. La mancata convocazione del portoghese ha fatto notizia, ma dietro la scelta di Maurizio Sarri di fare a meno dell’attaccante, ci sarebbe una valida motivazione.

Come riporta Goal, che cita il Corriere della Sera, sarebbe stato lo stesso Cristiano Ronaldo a chiedere al proprio tecnico di essere risparmiato per la sfida valida per la 24^ giornata di Serie A. Il portoghese vorrebbe riposare per affrontare al meglio le prossime sfide dei mesi di febbraio e marzo dove ci sarà da giocare anche la Champions League. Non giocando contro il Brescia, CR7 rimanderà l’appuntamento con la millesima partita da professionista (ora è fermo a 999 tra club e Nazionale).