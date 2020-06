Cristiano Ronaldo, nuovi tacchetti per… essere più veloce

Cristiano Ronaldo non vede l’ora di tornare in campo. Serie A e Champions League i suoi obiettivi. Per farlo nel modo migliore starebbe studiando una soluzione che lo porterebbe ad… essere più veloce.

Come scrive SportMediaset, infatti, l’asso portoghese della Juventus non starebbe lasciando nulla al caso e starebbe studiando dei nuovi tacchetti che lo aiuterebbero nello scatto. Si tratta di chiodi speciali di derivazione rugbistica che garantirebbero una migliore presa sul terreno di gioco. Grazie a questo nuovo sistema, CR7 avrebbe una spinta in più. Scatto e velocità che aiutrebbero lui e la Juventus a raggiungere i traguardi finali fissati ad inizio stagione. Questo tipo di scarpe sono già state usate tempo fa da Andy Delort del Montpellier che lo scorso 18 febbraio aveva stabilito un nuovo record di velocità di punta nel campionato francese: 36,8 km/h.