Cristiano Ronaldo, si allena ed è pronto per la Juventus

Sui suoi social il portoghese ha pubblicato uno scatto in cui, per l'ennesima volta, si dimostra la sua voglia di allenarsi e di non fermarsi mai.

Redazione ITASportPress

Negli ultimi tempi si è molto discusso sul futuro dell'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo. Le voci su di lui si sono susseguite, c'era chi lo vedeva al Manchester United o al PSG, ma sembra che il suo futuro (almeno per il momento), sarà ancora con la maglia della Juventus.

ALLENAMENTO - Chi conosce il portoghese sa che si tratta di un atleta di primissimo ordine, in grado di controllare e di saper gestire benissimo il suo corpo. Il rientro in Italia dell'attacante della Juventus, è previsto per la prossima settimana, ma spunta già sul suo profilo Instagram, uno scatto in cui il portoghese mostra tutta la sua voglia di allenarsi, in vista della nuova stagione.

https://www.instagram.com/p/CRtRA2nrCtt/