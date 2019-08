Cristiano Ronaldo torna nella prima casa: “Mio figlio non credeva che vivessi qui”

Cristiano Ronaldo ha deciso di tornare nella sua casa di infanzia a Lisbona. Un viaggio intenso che ha stupito anche il figlio Cristiano Junior. Il fuoriclasse portoghese ha raccontato un aneddoto divertente durante l’intervista a TVI: “Sono andato con il mio amico Paixao e con Cristiano Jr. ed siamo entrati nella stanza in cui stavo. E mio figlio si è girato e ha detto: ‘Papà. Hai vissuto qui?’. Non riusciva a crederci. Era entusiasta di vedere dove sono cresciuto. Conosceva già Madeira e la residenza dei Marques de Pombal. È venuto con me e c’erano le stesse persone che vivevano in quel momento. Mi sono commosso, se sono sincero, perché non mi aspettavo di vedere le stesse persone e mi ha toccato un po’ “.