Critiche alla Juventus, Nicolò Pirlo smentisce: “Non è mio account. Era un fake”

La smentita del figlio dell'ex mister bianconero

Il figlio dell'ex mister della Juventus ha infatti precisato su Instagram di non essere lui il proprietario di quel profilo che porta il suo nome: "È successa una cosa che mi ha preoccupato molto e di cui molti giornali stanno parlando, quindi voglio fare queste storie per spiegare. Un mio profilo fake su Twitter ha fatto dei commenti sulla Juve e su mio padre. Dato che i giornali di mezza Italia lo stanno repostando volevo rassicurare tutti: non è il mio profilo. Ho le mie opinioni calcistiche e come ogni appassionato sono libero di dare la mia opinione. Ma il mio mondo è la moda. Smettete di mettermi in bocca argomenti che non mi interessano e concentratevi sul mio brand".