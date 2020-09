Crotone, brutte notizie: niente pubblico per la gara contro il Milan

Crotone-Milan si disputerà ancora senza pubblico. Nonostante l’ok per riavere una piccolissima parte dei tifosi negli stadi, allo Scida contro i rossoneri non sarà possibile tutto questo. La notizia è stata data direttamente dal club pitagorico attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito.

Crotone-Mlan ancora senza pubblico

“Il Football Club Crotone comunica che la gara di serie A TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro il Milan si disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento si risulta in attesa – sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le condizioni temporali”, queste le parole della società in merito alla gara della seconda giornata di campionato.

