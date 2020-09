Crotone, contro il Milan stadio senza pubblico: striscione polemico dei tifosi

Il calcio italiano ha accolto finalmente i tifosi allo stadio. Non tutti, sia chiaro, ma almeno una piccolissima parte. In questo weekend i fan protranno entrare di nuovo negli impianti. Ma non in tutti. Infatti, per la gara contro il Milan, il Crotone non potrà contare sui propri fan. Dopo il comunicato del club, tra i sostenitori della società è polemica.

Crotone senza tifosi: striscione dei fan

“Nuovo campionato, vecchi interessi: o tutti o nessuno, zero compromessi! Avanti ultras”. Sono queste le parole all’interno dello striscione che è stato affisso dai tifosi del Crotone all’esterno dello stadio Ezio Scida che quest’oggi sarà ancora vuoto. Per la prima gara casalinga della stagione in Serie A contro il Milan non ci saranno neanche i 1000 spettatori che sarebbero potuti entrare all’interno dell’impianto. Nonostante l’ok del Governo, a causa della lentezza con cui sono arrivate le autorizzazioni la squadra di Stroppa non potrà ancora contare neppure su quella minima parte dei fan che avrebbero, magari, potuto fare la differenza in una sfida sentita come quella al Diavolo.

