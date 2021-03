Crotone, Cosmi: “Il pareggio in casa della Lazio sarebbe stato importante ma non mi abbatto”

Il Crotone pur giocando un match volitivo all’Olimpico ha perso contro la Lazio. Il tecnico calabrese Serse Cosmi è amareggiato al termine della sfida. Queste le sue parole a Sky Sport: “Il punto non avrebbe stravolto la classifica ma ci avrebbe dato autostima, una boccata d’ossigeno. Dopo la vittoria con il Torino, pareggiare con la Lazio sarebbe stato importante. Non mi abbatto, ho detto alla squadra di riposare perché è nervosa e un po’ stressata. Da lunedì torneremo a lavorare e cercherem di recuperare energie. Non posso dire nulla ai ragazzi: quando sono entrato nello spogliatoio li ho visti dispiaciuti e abbattuti, hanno dato tutto e il risultato poteva essere diverso. Abbiamo preso un impegno: ridare dignità al campionato, per i tifosi e per noi stessi”.