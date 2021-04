Crotone, Cosmi: “Motivazioni al massimo contro l’Udinese”

Le parole del mister rossoblù in vista dell'impegno di campionato

"L’Udinese non sarà più motivata dei miei ragazzi. Le motivazioni nostre sono quelle degli avversari. Non voglio pensare che la nostra squadra affronti le otto partite senza motivazioni, o motivazioni solamente parziali. Lo dobbiamo per rispetto della città e della società. E aggiungo anche per noi stessi anche se poi qui tocchiamo una sfera molto soggettiva. Le motivazioni, dunque, sono al massimo", ha detto Cosmi. "Voglio che la squadra giochi come è giusto che venga fatto, non solo questa ma tutte quelle che rimangono. Durante la settimana c’è impegno, applicazione, durante gli allenamenti c’è tutto quello che un allenatore vuole durante la settimana; poi in partita in pochi attimi tutto viene vanificato".