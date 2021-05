Crotone, Cosmi: “Penalizzati dalla mentalità. Soddisfatto del lavoro fatto”

Il tecnico interviene al termine del match

Il Crotone conclude con un pareggio la sfida contro la Fiorentina e retrocede in Serie B. Il tecnico Serse Cosmi analizza la stagione ai microfoni di Sky Sport: "Mi prendo la consapevolezza di aver avuto un gruppo che non pensavo potesse esprimersi così. Dentro ha giocatori di assoluto valore, che potrebbero fare la differenza in altre squadre. Non so se abbiamo fatto noi l'impresa a non prendere gol o la Fiorentina a non farlo. Quello che è stato espresso era difficile da immaginare. La mentalità molto probabilmente ha penalizzato ancora di più questa squadra. Sono felice del lavoro fatto. Sono soddisfatto anche se conta il risultato finale. Abbiamo tenuto una media da salvezza. Strameritavamo la vittoria oggi per le occasioni create. La Serie A è la categoria più ambita".