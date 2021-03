Crotone, Cosmi: “Per la salvezza noi ci siamo. Contro la Lazio match complicato”

Dopo il debutto vincente contro il Torino, il Crotone va a Roma per sfidare all’Olimpico la Lazio. Non sarà una gara facile come sottolinea il tecnico della squadra calabrese Serse Cosmi che però potrebbe essere in tribuna a seguire il match essendo squalificato: “La vittoria ha dato all’ambiente un messaggio: ci siamo. Sicuramente siamo lontani dall’aver fatto qualcosa di definitivo. Per ottenere i risultati ci vuole tanto, ma la serenità mentale aiuta. Da parte mia la conoscenza della squadra cresce giorno dopo giorno -riporta Sky.Sport.it-. Vedo applicazione, volontà, determinazione non soltanto tra i calciatori, ma anche tutto l’ambiente, dal preparatore atletico al magazziniere. Col Torino abbiamo giocato con gli occhi della tigre, gli occhi di chi vuole rappresentare qualcosa, una città, una società, se stessi. Quando si trova questa motivazione la conseguenza in campo si vede. Abbiamo iniziato a vincere quella partita prima di arrivare allo stadio quando ci hanno accolto i tifosi. Quell’incitamento ci ha dato carica maggiore. Ho immaginato quello che sarebbe potuto accadere in campo con stadio pieno in una partita di quel genere. Dobbiamo tenere alta la determinazione anche a Roma“.

LA LAZIO DI IMMOBILE – Cosmi tesse le lodi del centravanti biancoceleste. “Immobile è il miglior marcatore europeo dell’anno scorso è un grande motivo di orgoglio per tutto il calcio italiano. Ovviamente è un avversario, e che avversario! Difficile annullarlo, ma possiamo limitarlo prendendo delle contromisure non solo per lui, ma per i tanti campioni che ha la Lazio che non ha un gioco che si basa non solo sulle individualità, ma gioca da squadra grazie al lavoro che ha fatto Inzaghi”.

Nell’anticipo di sabato Cosmi sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione scesa in campo domenica. Anche nelle posizioni di Messias ed Ounas che sono le armi più pericolose a disposizione del Crotone: “Io preferisco un calcio che prevede ogni situazione. Mi piace, se serve far palleggiare, altrettanto mi piace attaccare la profondità. Noi abbiamo calciatori fatti apposta per attaccare la profondità. Messias ci offre alternative al gioco: può fare l’interno o stare dietro la punta. Stessa cosa per Ounas. Sono due giocatori che pur potendo interpretare gli stessi ruoli sono profondamente diversi e per me è una ricchezza”.

SQUALIFICA – Sulla squalifica che potrebbe non vederlo in panchina domani, Cosmi dice: “Attendo giudizio su ricorso che spero venga valutato in modo sereno”.