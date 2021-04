Crotone, Cosmi: “Quanta sfortuna! Ma nel calcio serve equilibrio”

Il Crotone esce nuovamente a mani vuote dal campo. Stavolta i calabresi vengono beffati dal Napoli dopo una sfida intensa e combattuta fino alla fine.

LE PAROLE DI COSMI

Il tecnico Serse Cosmi commenta la prova della squadra ai microfoni di Sky Sport: “A parte la partita di Bergamo, abbiamo sempre fatto ottime gare. Contro il Torino abbiamo rischiato di pareggiare nonostante i quattro gol fatti. Non so da quanto tempo il Napoli non subiva tre reti in casa e ne abbiamo subite quattro… Il calcio è equilibrio. Di conseguenza paghiamo a caro prezzo gli errori commessi in fase difensiva. Non siamo particolarmente fortunati, ma se è seriale vuol dire che ci sono troppi errori. Prendiamo dei gol incredibili. Ci mancava il gol di Di Lorenzo di sinistro, lui che non è mancino. A volte subiamo gol perché cerchiamo di giocare palloni troppo difficili. Messias può giocare in tutte le squadre del nostro campionato”.