Crotone, Cosmi: “Sconfitta feroce e dura da digerire, ma non ci arrendiamo. Primo tempo straordinario”

L’immagine finale di Serse Cosmi, rimasto impassibile in panchina a fine partita in una scena che ha ricordato la sfida playoff di qualche anno fa tra Trapani e Pescara rappresenta in pieno la gara di oggi del Crotone. Il tecnico dei calabresi ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Bologna: “Abbiamo giocato un primo tempo perfetto, in alcune situazioni avremmo potuto anche arrotondare il punteggio. Il secondo tempo? Si è visto che siamo entrati in campo troppo rilassati, eravamo convinti che sarebbe bastato la replicare la prestazione del primo tempo. Il Bologna visto nel secondo tempo di oggi era estremamene offensivo e credo che difficilmente lo vedremo ancora così – spiega Cosmi – . Chi si aspetta di trovare un Crotone arrendevole da qui alla fine si sbaglia. Ora tanti calciatori non saranno a disposizione tra infortuni e nazionali, però vogliamo costruire qualcosa di unico nelle ultime 10 partite. Per noi le sconfitte sono più feroci, andare in vantaggio di due gol è un’impresa e veder tutto vanificato immeritatamente è un dolore durissimo da sopportare. Incappiamo in errori banali, ma non voglio giudicare le assenze, oggi abbiamo comunque fatto un primo tempo straordinario. Contratto? Non ho voluto mettere la società in condizione di pensare al futuro viste anche le difficoltà dei tempi attuali”.