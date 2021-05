Crotone, Cosmi: “Sembrava impossibile pareggiare. Bravi a restare in gara”

Il Crotone strappa un buon punto sul campo del Benevento. L’1-1 permette ai calabresi di muovere leggermente la classifica, mentre rallenta la marcia dei campani. LE PAROLE DI COSMI Il tecnico dei calabresi Serse Cosmi commenta il risultato...

Il tecnico dei calabresi Serse Cosmi commenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati dentro le partite fino all'ultimo minuto contro Inter, Napoli e Lazio. Abbiamo persino gare come contro lo Spezia, quando vincevamo al 90'. Oggi in 10 contro 11 c'erano tutti i presupposti per mollare. La squadra è stata dentro la partita. E' normale che il Benevento avrebbe potuto realizzare più gol. Sono stati fondamentali i cambi come si vede in occasione del gol. Sembrava impossibile pareggiare. Simy è un finalizzatore spietato in area, ma in altre gare ha aiutato molto la squadra segnando meno. Dovrebbe trovare una via di mezzo. E' un giocatore che sa stare in questo campionato. Dipende dove andrà e come verrà utilizzato. Mi sono immedesimato in Inzaghi. L'anno scorso mi è capitato di giocare una partita simile. Purtroppo ci sta. Ma è giusto che chi va in campo non faccia errori. Non è detta l'ultima parola. Poi non mi piace entrare in casa d'altri... Futuro? A volte vengono confermati allenatori durante stagioni difficili. Credo che il Crotone sia l'ultima società a fare valutazioni avventate. Ci è mancato il senso della difesa".