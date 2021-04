Crotone, Cosmi: “Serie B? È un peccato. Simy andrà via”

Cosmi, tecnico del Crotone, ha commentato la vittoria per 4-3 contro il Parma

Vittoria bella contro il Parma , piena di gol, ma inutile da parte del Crotone , destinato alla Serie B . Il tecnico Serse Cosmi ha commentato il momento ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: “Io assicuro che difficilmente ho avuto una squadra con questa facilità di arrivare al gol come il Crotone. Ounas, Simy, Messias non li hanno tutte le squadre, poche possono vantarsi di avere calciatori così. È un peccato, perché al di là di questa partita che verrà etichettata come classica gara di fine stagione, la squadra ha dato sempre l’idea di stare dentro la partita. Venivamo da sei sconfitte per un gol di scarto”.

SU SIMY – “Non credo che rimarrà in Serie B, merita di vivere palcoscenici come questo o magari andare all’estero. È un giocatore atipico, è difficile da capire le sue potenzialità se no guardando i numeri. L’hanno scorso ha fatto 20 gol in Serie B, quest’anno rischia di farne altrettanto. Ha anche una freddezza incredibile, batte i rigori e per gli attaccanti conta molto. Andrà via da Crotone per vivere una situazione migliore, dovrà ringraziare molto chi l’ha portato qui e anche i compagni che lo valorizzano”.