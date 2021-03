Crotone, Cosmi si presenta: “La Serie A mi mancava. Grande orgoglio personale e professionale. Sappiamo cosa ci attende…”

Serse Cosmi è pronto ad una grande nuova sfida in quel di Crotone. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale con la nomina a mister dei calabresi. Oggi la presentazione con alcune dichiarazioni rilasciate in anticipo ai microfoni di Sky.

Crotone, Cosmi si presenta

“Le impressioni sono positive, aver ricevuto la chiamata del Crotone ed essermi assunto questa responsabilità è per me un motivo di grande orgoglio personale e professionale. Vale per me ma anche per il mio staff”, ha detto Cosmi. ” Siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo la situazione – non voglio dire difficoltà – che ci attende però vuoi per il grande entusiasmo, vuoi perché reputo il Crotone e Crotone una piazza di ottimo livello nel nostro panorama calcistico, ma sono veramente felice”.

Il mister torna nel massimo campionato dopo 9 anni di assenza. Una “pausa” che si è fatta sentire: “Non lo nascondo. La Serie A mi mancava tantissimo, quindi devo – prima ancora di iniziare il mio lavoro – essere riconoscente al presidente Vrenna e a tutti coloro che hanno voluto che io diventassi allenatore di questa squadra”.