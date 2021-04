Crotone, Cosmi: “Soliti errori in difesa. Non siamo stati cinici in attacco”

Il tecnico dei calabresi fa il punto della situazione al termine del match contro l'Udinese

Il tecnico Serse Cosmi analizza la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo iniziato la partita bene, prendendo campo senza rischiare e creando occasioni. Poi piano piano, non so perché, abbiamo perso campo. Fisicamente la squadra non mi è sembrata propositiva. Ci sono stati venti minuti in cui l'Udinese ha giocato nella nostra metà campo e ha creato solamente due palle gol. Nella ripresa abbiamo messo più attenzione. C'è stato l'episodio del rigore che pensavo ci potesse dare entusiasmo e invece poco dopo è arrivato il gol di De Paul. Il palo di Simy è stato clamoroso come episodio. Non siamo stati gli stessi in fase offensiva. Siamo stati gli stessi invece in fase difensiva... Sono grato al club per avermi contattato. Faccio parte di una generazione di allenatori catapultato in Serie A all'improvviso. Sono stato una sorpresa. Al Genoa sarei andato anche in Serie C".