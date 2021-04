Crotone, Cosmi: “Spezia ottima organizzazione. A noi manca ferocia”

Vigilia di campionato per il Crotone di mister Serse Cosmi che domani se la vedrà contro lo Spezia per la 30^ giornata di Serie A. Il tecnico dei calabresi ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa. Queste le sue parole: “Come stiamo mentalmente? A livello del morale non stiamo vivendo una situazione facile, però capita di dover vivere questi momenti nello sport e quindi devi far fronte a questo aspetto psicologico, cercando di tirar fuori tutto quello che hai dentro. La sconfitta col Napoli, il modo in cui è venuta fuori, dopo aver rimontato, sicuramente ci ha dato delle motivazioni che sono inutili”.

Sullo Spezia di Vincenzo Italiano: “Ho avuto modo di vedere lo Spezia in televisione, l’unico modo quest’anno di vedere il calcio, l’idea che mi sono fatto è che lo Spezia ha un’ottima organizzazione che si porta dietro dal campionato di Serie B, a questo punto del campionato questa squadra ha un buon margine sulla terzultima, però io credo che ha esattamente riempito l’aspetto organizzativo in campo, con delle qualità che ad esempio noi non siamo riusciti a colmare. La ferocia con cui ha affrontato il campionato, sicuramente non è stata la nostra, e ha fatto la differenza in classifica. Quindi mi aspetto una squadra in linea con quello che ha proposto in questa stagione”.

E proprio a livello di ferocia, Cosmi ammette per il suo Crotone: “Il livello di ferocia è distante da quello che il Crotone, pur rimanendo in partita, esprime. Un giocatore che avesse maturato in questa categoria un’esperienza tale è mancato, tranne Cordaz. Ho il dovere di fare tutto il possibile di tenere la squadra sotto l’aspetto emotivo più carica possibile. Per fare un leader non basta un tecnico, in genere i leader gli allenatori li incontrano, non li costruiscono. Io sono convinto che i leader dentro un gruppo siano fondamentali, perché fanno la fortuna di allenatore, società e tifosi