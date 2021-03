Crotone, Cosmi suona la carica: “Voglio vedere carattere per cambiare rotta”

Ultimo posto in classifica e un 5-1 subito come risultato più recente: in casa Crotone non c’è molto da sorridere. Tuttavia la speranza di salvarsi non è ancora svanita e molte chance passeranno dallo scontro diretto contro il Torino fissato domani.

RISCOSSA

Il tecnico Serse Cosmi analizza il momento della sua squadra durante un’intervista concessa a Il Crotonese: “Vorrei vedere una partita di carattere che possa liberarci in qualche modo dai problemi psicologici e invertire la rotta da subito visti i numeri che sono spietati. Questa squadra per i valori tecnici che ha non dovrebbe stare in questa situazione. Una squadra che lotta per restare in serie A non può non proporre una ferocia che è se una caratteristica di chi sta in testa, come l’Inter, figuriamoci quanto è importante per chi lotta in fondo alla classifica. A Bergamo abbiamo fatto qualcosa di buono. Cercato di seguire alcune indicazioni date dopo una sola seduta di allenamento. Dovevamo reggere sotto aspetto nervoso. Ma ora non bisogna più piangersi addosso, bisogna giocare da uomini non solo da calciatori. Voglio una partita contro il Toro nella quale si deve mettere in campo quello che va oltre le nostre possibilità. Per molti calciatori sarà una gara cruciale”.