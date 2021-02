Crotone, Di Carmine: “Ho sentito subito affetto. Con le nostre idee possiamo salvarci”

Il nuovo attaccante del Crotone Samuel Di Carmine si è presentato in conferenza stampa: “Sono venuto perché ho sentito subito l’amore di compagni, allenatore e società nel prendermi e volermi tutti: dopo due anni un po’ particolari avevo bisogno di questo. A Crotone avevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E’ stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebbero darci una grande mano. Bisogna lavorare, unirci seguire il mister e credere nelle nostre idee, è l’unico modo per poter arrivare alla salvezza. Il mio arrivo? E’ stato bellissimo”.