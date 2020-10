Crotone e Atalanta, saltano le conferenze degli allenatori per casi di coronavirus in squadra

Ci si aspettava di sentire mister Giovanni Stroppa e mister Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara tra Crotone e Atalanta in programma domani alle 15.00 per la sesta giornata di Serie A. Invece, causa coronavirus, entrambe le conferenze stampa degli allenatori sono saltate.

Crotone-Atalanta, saltano le conferenze degli allenatori

Crotone-Atalanta prevista per domani sabato 31 ottobre alle 15.00 vive una vigilia molto particolare. Entrambe le squadre, infatti, hanno riscontrato alcune positività al coronavirus all’interno dello staff o della squadra. Per quanto riguarda la Dea, è Cristian Raimondi il membro dello staff risultato positivo al Covid.

Stesso discorso anche per i calabresi per i quali, invece, non è ancora stata resa nota l’identità della persona che ha contratto il virus. Per entrambe le formazioni è dunque previsto un secondo giro di tamponi nella speranza non risultino altri casi.