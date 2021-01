Crotone, Golemic: “Ogni partita per noi è una finale. Che bella sensazione fare gol”

Vladimir Golemic, difensore del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del proprio club in seguito alla rete messa a segno contro la Roma: “Fare gol è sempre una bella sensazione, ma la cosa più importante sono i punti. Adesso dobbiamo migliorare, continuando ad esprimere il nostro calcio perchè solo così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Per noi non esistono avversarie più o meno deboli, ogni partita deve essere buona per far punti, sono da ora in avanti saranno tutte delle finali”.