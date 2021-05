Crotone-Inter, le formazioni ufficiali

Allo Scida l'inter vuole continuare a vincere

A Crotone l’Inter può fare un passo decisivo verso lo scudetto: in caso di vittoria, se domani l’Atalanta non batterà il Sassuolo, conquisterebbe aritmeticamente il titolo. Conte sceglie Sensi al posto di Eriksen sulla mediana; in fascia c'è Darmian dal 1'. Cosmi conferma il tandem d'attacco Simy-Ounas. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18