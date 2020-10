Crotone-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Crotone-Juventus si gioca questa sera sabato 17 ottobre alle 20.45 per la 4^ giornata di Serie A. Padroni di casa che sperano nel colpaccio con una Vecchia Signora priva di Cristiano Ronaldo causa coronavirus. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a sopperire all’assenza del portoghese lanciando dall’inizio in campo Chiesa e Morata.

Crotone-Juventus, le probabili formazioni

Grande sfida all’Ezio Scida per la squadra di casa di Stroppa. Il Crotone dovrebbe schierarsi con Cordaz in porta. Magallan, Marrone, Golemic in difesa. Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca in mezzo al campo. In avanti Siligardi e Simy proveranno a colpire. La Juventus farà affidamento a Buffon per questa gara. Sarà lui a proteggere i pali bianconeri. In difesa Danilo, Bonucci, Chiellini. Cuadrado e Frabotta sulle corsie. Arthur e Bentancur in mezzo al campo. In avanti Kulusevski, Chiesa e Morata comporranno il tridente avanzato.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Petriccione, Reca; Siligardi, Simy

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Morata, Chiesa

Dove vederla in diretta e streaming

La gara tra Crotone-Juventus valida per la quarta giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e gli utenti avranno l’opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l’app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l’app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Esiste poi un’ulteriore possibilità per seguire l’evento del campionato italiano live in diretta. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Crotone-Juventus anche attraverso il decoder di Sky Q. Gli utenti DAZN potranno assistere al match in diretta streaming attraverso i dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l’app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l’evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d’accesso.