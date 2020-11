Crotone, Messias avverte la Lazio: “Vicini alla vittoria, in casa abbiamo più chance”

L’ultimo posto in classifica non toglie fiducia al Crotone. I calabresi, infatti, hanno mostrato miglioramenti importanti gara dopo gara. Per questo motivo, la squadra di Giovanni Stroppa è convinta dei proprio mezzi. L’attaccante Junior Messias ha espresso le sue opinioni a FCTV: “Dobbiamo prepararci al meglio. Arriviamo da un buon pareggio col Torino, la sosta serve a mettere benzina nelle gambe per farci trovare pronti nelle prossime gare. Mi sto adattando molto bene alla Serie A, gli avversari sono molto più forti tecnicamente e tatticamente rispetto alla B. Il campionato di A è ovviamente più difficile, ma io mi sto inserendo nel modo giusto”.

LAZIO

Il prossimo avversario sarà la Lazio, ma il blasone dei biancocelesti non sembra spaventare Messias: “Affrontiamo una squadra importante. Noi dovremo fare il nostro lavoro e metterci quel qualcosa in più per ottenere una vittoria. La Lazio è forte, ha lottato fino alla fine per lo Scudetto dello scorso anno, ma noi vogliamo continuare a crescere. Ci manca poco per vincere. Il fattore campo è importante, a Crotone stiamo facendo bene e dobbiamo continuare ad approfittare del nostro stadio per fare più punti possibile”.