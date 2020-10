Crotone, Messias: “Dal torneo Csi alla Serie A? E’ merito di Dio. Sogno la Seleçao”

Un grande match ha disputato stasera Junior Messias, attaccante del Crotone risultando anche migliore in campo contro la Juventus. Il numero 20 calabrese intervenuto a fine partita al microfono di Sky Sport ha affermato: “L’avversario era bella tosto ma sono contento di essere stato all’altezza visto che negli ultimi dieci anni ha sempre comandato la Juventus. Il risultato è buono, stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così. Dal campionato Csi alla Serie A? Se mi avessero detto dieci anni fa quando giocavo nel Csi che sarei stato il migliore contro la Juventus non ci avrei mai creduto. Io sono credente, credo in Dio e so che niente è possibile se vuole lui. Ora penso passo dopo passo: si pensa alla salvezza, poi vediamo. La Nazionale sicuramente sarebbe un sogno realizzato”.