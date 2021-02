Crotone, Ounas: “Classifica corta, continuiamo a credere alla salvezza”

Non è bastata la prima rete di Adam Ounas a salvare il Crotone da una nuova sconfitta. La squadra calabrese cade in casa contro il Sassuolo e resta ultima in classifica.

LE PAROLE DI OUNAS

Lo stesso Ounas commenta la prova della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo iniziato bene. Loro hanno segnato e noi abbiamo risposto subito. Peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare di più per andare avanti e salvarci. Ci crediamo, la classifica è molto stretta. Cerchiamo di fare più punti possibili e poi vediamo. Mi piace questa posizione in campo. Darò comunque il massimo in ogni caso. Il Sassuolo è una bella squadra, ma dobbiamo fare di più. Sono qui per aiutare la squadra. Spero di continuare così. Futuro? Non lo so, penso solo al Crotone”.