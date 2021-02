Crotone, Ounas si presenta: “Convinto dal progetto. Voglio aiutare la squadra e dimostrare di essere ancora un giocatore importante”

Prime parole per Adam Ounas, nuovo acquisto del Crotone. L’ex calciatore aveva iniziato la stagione al Cagliari senza mai trovare troppo spazio. Nel mercato invernale, ecco il cambio squadra con il club allenato da mister Stroppa che lo ha accolto a braccia aperte per provare a puntare alla salvezza.

Crotone, ecco Ounas

Parlando ai canali ufficiali del club, Ounas ha commentato il trasferimento e si è soffermato sulle ambizioni personali e di squadra: “Mi fa molto piacere essere qua, voglio aiutare la squadra. Le prossime gare saranno difficili, dobbiamo fare più punti possibili e poi si vedrà. Eravamo in contatto col Crotone già da una settimana, non ero indeciso. Io firmo sempre all’ultimo perché voglio che il progetto mi convinca, e Crotone l’ha fatto”.

Sulle sue doti e le sue ambizioni: “Mi piace dribblare, saltare l’uomo e arrivare in porta. Sono a disposizione del mister, giocherò dove mi farà giocare lui. L’importante, per me, è aiutare la squadra. Voglio far vedere che sono ancora un giocatore importante, a Cagliari sono stati 6 mesi difficili perché tra Covid e infortuni vari non ho potuto giocare tanto. Per questo ho scelto di andare a giocare da un’altra parte. In Sardegna mi stavo allenando da una decina di giorni con un preparatore per riprendere la forma, adesso sto bene fisicamente e sono pronto a giocare”.