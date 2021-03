Crotone, Ounas: “Volevo tanto questo gol. E ora crediamo alla salvezza”

Il Crotone torna a sorridere grazie alla vittoria ottenuta sul Torino. I calabresi si impongono per 4-2 e tornano a respirare, sperando nella clamorosa rimonta in classifica. L’ultima posizione utile per la salvezza dista ora solamente sei punti.

TENACIA

L’attaccante Adam Ounas ci ha messo del suo nel successo del Crotone, siglando la rete della sicurezza in pieno recupero. Queste le sue parole a Sky Sport: “Era una partita difficile, dopo il 3-1 abbiamo continuato ad attaccare e sono felice sia arrivata la vittoria finale, abbiamo veramente messo tutto per un successo importantissimo, penso sia una vittoria meritata, ma dobbiamo già pensare alla prossima. Crediamo ancora nella salvezza sennò non saremmo qui a giocarcela. Dobbiamo dare tutti il massimo per questo obiettivo. Volevo questo gol, sono qui per aiutare i compagni e dopo alcuni tentativi finalmente è entrata”.