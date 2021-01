Crotone, Pereira: “Siamo pronti a fare punti. Fiorentina avversario storico, ma…”

Il difensore del Crotone, Pedro Pereira ha parlato alla vigilia della delicata sfida di campionato contro la Fiorentina: “Ci aspetta una gara molto difficile come tutte le altre, dobbiamo mettere sempre qualcosa in più in campo sia a livello individuale che collettivo. La Fiorentina è una squadra storica e dobbiamo fare del nostro meglio per portare a casa il risultato. Fisicamente stiamo bene, la vittoria contro il Benevento ci ha permesso di restare in lotta per la salvezza, dobbiamo continuare a fare punti. Siamo un bel gruppo e ci faremo trovare pronti da qui in avanti”.