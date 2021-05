Crotone, record negativo: mai così tanti gol subiti in una stagione in Serie A

I calabresi hanno incassato ben 92 reti finora

Stagione a dir poco disastrosa per il Crotone . La formazione calabrese è uscita presto dalla lotta per la salvezza, finendo mestamente in ultima posizione. Oltre alla retrocessione arrivata con un triste largo anticipo, i rossoblu hanno anche conquistato un primato negativo, quello delle reti subite.

Col gol subito in apertura nel match contro il Benevento, da parte di Gianluca Lapadula, il Crotone 2020/21 è diventata a tutti gli effetti la formazione che nella storia della Serie A ha rimediato più reti in un singolo campionato. Attualmente ha incassato ben 92 gol, uno in più del Casale 1933/34, detentore del record precedente. Certamente non è un primato memorabile...