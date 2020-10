Crotone, rimpianto Reca: “Contro la Juventus potevamo vincere”

L’esterno del Crotone Arkadiusz Reca ha parlato al sito ufficiale del club calabrese dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus che ha dato portato tanta fiducia ma allo stesso tempo un po’ di rammarico per alcune situazioni non sfruttate per fare “il colpo grosso”.

Reca: “Potevamo vincere contro la Juventus”

“Avevo giocato due giorni prima in Nazionale e dopo aver speso tanto e aver fatto un viaggio lungo sono arrivato qui. Volevo aiutare la squadra”, ha spiegato Reca sulle sue condizioni. “La gara? Abbiamo fatto una bella partita ma dico la verità: potevamo vincere. Siamo comunque contenti di aver fatto un punto contro la Juventus”. “L’intesa con Vulic? Ci siamo allenati insieme, è un buon giocatore e il mister ci ha detto alla perfezione quello che dovevamo fare”.

Uno sguardo poi al prossimo impegno in campionato: “Contro il Cagliari’ Sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo del tempo per recuperare le energie e allenarci. Possiamo preparare al meglio la sfida contro i sardi”.