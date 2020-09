Crotone, Rispoli si presenta: “Potevo arrivare qui in passato, ora ce l’ho fatta. Voglio far bene”

Andrea Rispoli giocherà ancora in Serie A, dove si rese protagonista di una grandissima stagione con il Palermo nel 2016-17, quando andò a segno addirittura sei volte. Per il terzino sembravano pronte ad aprirsi addirittura delle porte all’estero, anche in Italia piaceva a tanti. Nell’ultima stagione Rispoli ha totalizzato 28 presenze con il Lecce di Liverani. Adesso, arriva la nuova avventura con il Crotone.

“Ho una gran voglia di fare bene con questa maglia, già in passato ho avuto la possibilità di vestire questi colori ma poi non se ne fece nulla. Quest’anno ho avuto l’opportunità e non ho esitato a venire subito. Cosa serve per raggiungere l’obiettivo della salvezza? Sicuramente bisogna essere una squadra che si aiuta reciprocamente, il nostro spirito di sacrificio deve essere la nostra arma in più”. Così Andrea Rispoli si è presentato ai canali ufficiali del Crotone, suo nuovo club.

