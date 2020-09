Crotone scatenato: travolge la Vibonese 6-1. Doppiette per Simy e Kargbo

Si avvicina la Serie A e il Crotone mostra ottimi spunti. Il test con la Vibonese viene passato a pieni voti come dice il punteggio inequivocabile: 6-1. La squadra di Stroppa sembra essere già perfettamente rodata in vista dei primi veri appuntamenti stagionali. Tra i calabresi in evidenza Simy e Augustus Kargbo.

LA GARA

Per una ventina di minuti il punteggio non si sblocca, ma la qualità del Crotone esce fuori. Simy si fa trovare pronto in area e colpisce per due volte, al 26′ e al 34′. La dinamica delle marcature è molto simile con l’attaccante che calcia sempre sul palo alla sinistra del portiere, spiazzando l’estremo difensore con una finta al momento del tiro. Poi nella ripresa il punteggio aumenta e a favore dei rossoblu. Al 51′ Messias indovina il sinistro vincente piazzando la palla all’angolino basso alla destra del numero 1 della Vibonese. Passano due minuti ed ecco il poker di Riviere con un tocco sul primo palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Kargbo cala il sipario con due conclusioni da distanza ravvicinata. Solamente nel finale la Vibonese accorcia le distanze con il gol di La Ragione.