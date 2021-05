Crotone, Simy: “A Benevento giocavano per salvezza, noi comportati da professionisti”

Il commento dell'attaccante del Crotone dopo il gol del pareggio al Benevento

Un gol che non cambia le sorti del campionato del Crotone ma che gli consente di aumentare il numero di reti realizzate in Serie A. L'attaccante del CrotoneSimy è arrivato a quota 20 con la rete segnata al Vigurito nei minuti di recupero. Il numero 25 del Crotone sicuramente giocherà in Serie A anche il prossimo campionato. L'attaccante calabrese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: "Non siamo venuti a Benevento per fare una passeggiata. Avevamo le giuste motivazioni perchè siamo professionisti. Loro si giocavano la salvezza, ma noi la sportività. Non dobbiamo mollare mai un centimetro, non lo facciamo in allenamento e non possiamo farlo in partita. I ragazzi hanno messo in campo tutto, ma questo è il calcio. Il risultato non è sempre quello giusto. Se siamo dove siamo è anche colpa nostra, non possiamo lamentarci". Futuro? "Sono cinque anni che sono in Italia, il campionato più difficile. Ho trovato un ambiente fantastico, penso che sia stato il miglior momento della mia carriera. Sto bene, è il momento di dare qualcosa di più".