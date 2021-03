Crotone, Simy: “Cosmi ha trasmesso qualche concetto. Con il Torino scontro diretto”

Non è partita bene l’avventura di Serse Cosmi sulla panchina del Crotone, che è stato battuto sonoramente dall’Atalanta di Gasperini. A commentare il pesante ko dei calabresi è stato Nkwankwo Simy che ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il primo tempo è stato combattuto, poi abbiamo avuto dieci minuti di blackout e abbiamo regalato due gol che ci hanno tagliato le gambe e tutto è diventato complicato”. Poi un pensiero sull’esordio di mister Cosmi: “Il mister è arrivato da poco, non ha avuto tempo di fare grandi cose, giusto uno, due concetti come compattezza, attenzione e cattiveria. Ora conta la testa perché domenica c’è un’altra gara, la cosa più importante è quello che fa la squadra. Cercherò di fare il mio lavoro facendo sempre meglio, aiutando la squadra, ma tutto dipende da quello che riusciamo a fare insieme. Col Torino è uno scontro diretto, può valere tanto. Con una vittoria potremmo avere qualche possibilità in più di salvarci”.

