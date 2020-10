Crotone, Simy verso la Juventus: “Un sogno sfidare CR7. Gli chiederò la maglia”

Interessante intervista rilasciata dal bomber del Crotone Simy ai microfoni di Tuttosport. In vista della sfida dei suoi contro la Juventus nel prossimo turno di campionato, il bomber ha parlato dell’emozione di trovarsi contro un mostro sacro come Cristiano Ronaldo. Un sogno che diventerà realtà per l’attaccante che spera anche di poter scambiare con lui la maglia…

Simy: “Sfidare CR7 sarà speciale”

“La mia rovesciata nel 2018 contro la Juventus? Fu una bellissima sensazione, anche se non bastò a salvarci”, ha detto Simy. “Mi chiamano Simynaldo? Fa divertire, ma sono rimasto lo stesso di prima”. E sulla partita contro la Vecchia Signora del prossimo weekend: “Sfidare Cristiano Ronaldo è un sogno che diventa realtà, parliamo di uno dei più grandi di sempre. Sarà speciale per tutti e spero di poter scambiare la maglia, ma non credo sarò l’unico a provarci”.

Anche se il suo idolo era e resta uno solo: “Kanu. Lui era il mio idolo fin da quando ero piccolo. Ha sempre vinto, in campo e contro la malattia”.