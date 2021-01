Crotone, Simy: “Vogliamo dare una svolta, ora i punti sono importanti”

Un Crotone perfetto demolisce il Benevento per 4-1. Ora la salvezza è distante solamente due lunghezze. La vittoria dei calabresi porta anche la firma di Nwankwo Simy. L’attaccante ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una partita importante per come era messa la classifica. L’abbiamo interpretata nel modo giusto, mettendo in campo la giusta aggressività fin dall’inizio. Anche quando non segnavo, la cosa fondamentale era lavorare per la squadra. Contano i punti, non chi segna. Speriamo che sia la gara della svolta. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati”.