Crotone, Simy: “Vogliamo mettere in difficoltà la Lazio. Cosmi? Sapevamo giocare a calcio anche prima”

L’attaccante del Crotone Simy ha parlato ai canali ufficiali del club, parlando della prossima gara che vedrà i calabresi opposti alla Lazio: “Contro la squadra di Inzaghi avremo una grande opportunità, sfideremo una delle squadre migliori del campionato. La affronteremo con la nostra umiltà, ma consapevoli della nostra forza cercando di metterli in difficoltà. Il Crotone darà sempre il meglio e sarà importante dare continuità ai risultati per tentare di arrivare alla salvezza. L’arrivo di mister Cosmi? Abbiamo tanta qualità, quella non ci è mai mancata. Non è che in pochi giorni abbiamo imparato a giocare a calcio, sapevamo farlo già in precedenza. Non importa lo stadio dove siamo andati a giocare, abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco. A volte ci è riuscito, in altre abbiamo commesso dei gravi errori che hanno condizionato il risultato”.

