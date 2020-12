Crotone, Stroppa amareggiato: “Ci manca determinazione. Bisogna vincere i duelli”

Il Crotone si ferma contro la Sampdoria. La squadra calabrese cade contro la Sampdoria e resta in ultima posizione in classifica. La salvezza, però, non sembra così distante.

LE PAROLE DI STROPPA

Il tecnico Giovanni Stroppa commenta la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo imparare a vincere i duelli, a tenere meglio la palla davanti. Sotto l’aspetto delle idee, la squadra va bene, ma non basta. Abbiamo sbagliato alcune scelte importanti nel primo tempo. Abbiamo preso gol con la difesa schierata. Possiamo fare molto meglio. Non è un discorso legato al poter giocare bene, ma a fare le giocate che sappiamo di poter fare. Sui gol subiti, potevamo fare meglio, ma sono avvenuti anche in maniera più casuale. Non penso che ci specchiamo, ma ci sono limiti caratteriali. Dobbiamo lavorare su una palla sporca. Non possiamo prescindere dal gioco, non è questo il problema. Manca solo la determinazione nel fare le cose. Simy? Contro lo Spezia ha fatto una grandissima gara, è stato imprescindibile. Oggi era più in difficoltà e così è più complicato per noi. Siamo anche mancati a centrocampo. Sotto di due gol, la squadra ha reagito bene”.