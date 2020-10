Crotone, Stroppa: “Che rammarico l’errore di Messias! Ma la squadra c’è”

Non basta una buona prova al Crotone per acciuffare almeno un pareggio contro l’Atalanta. I calabresi restano ultimi in classifica con un solo punto.

LE PAROLE DI STROPPA

Il tecnico Giovanni Stroppa commenta la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Ci pesa in parte non raccogliere punti. Mi è piaciuta la reazione della squadra. L’occasione sprecata per rimetterla nelle giuste corde ci penalizza. La squadra si esprime bene, ha un buon approccio. E’ vero che abbiamo subito gol banali. Oggi abbiamo tenuto botta. Non abbiamo creato tantissimo, ma siamo riusciti a regger contro una squadra forte. Futuro? Sono sereno. C’è sintonia con la squadra e feeling con la società. Abbiamo fatto un percorso insieme. Sappiamo delle difficoltà di questa stagione. C’è da lavorare e migliorare. Ho fiducia assoluta nei miei uomini. Messias? Avrebbe potuto fare meglio. Era un’occasione ghiotta… Oggi eravamo in pieno controllo, con la marcatura azzeccata e abbiamo subito il primo gol di Muriel. Se si concede un metro, a questi livelli, si paga subito l’errore”.