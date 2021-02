Crotone, Stroppa: “Consapevoli di poter far male alla Juventus. Credo alla salvezza”

L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la gara di domani che vedrà i calabresi sfidare la Juventus di Pirlo: “Siamo consapevoli di affrontare una delle squadre più forti in Italia, ma sappiamo di poterle fare male. Siamo ancora vivi, sono convinto che questa squadra si possa salvare e se la possa giocare con tutti. Sulla carta andiamo a giocare una partita molto impegnativa, ma se andassi a Torino pensando di aver già perso non avrebbe senso. Pensiamo ad esempio alla gara dell’andata. Speriamo di trovare una Juve fuori condizione o che ci permetta di approfittare di qualche errore”.