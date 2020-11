Crotone, Stroppa: “Contro il Bologna dobbiamo fare assolutamente punti”

Vigilia di campionato per il Crotone di Giovanni Stroppa che domani affronterà in trasferta il Bologna per la 9^ giornata di Serie A. Dopo il k.o. casalingo contro la Lazio, la squadra vuole provare a fare risultato contro i felsinei.

Bologna-Crotone, parla Stroppa

“Buone prestazioni ma pochi punti? Abbiamo delle buone conoscenze e dobbiamo continuare così. Sono convinto che i risultati arriveranno. Dobbiamo giocare per i 3 punti”, ha detto mister Stroppa. “Cosa servirà contro il Bologna? Continuare a fare quanto già facciamo. Dobbiamo migliorare negli episodi. Dobbiamo assolutamente fare punti. Dobbiamo mettercelo in testa. Lavorarew più sul risultato senza dimenticare le nostre caratteristiche. Il Bologna è forte e lo sappiamo. Sarà una partita difficile”.

“Pentultimo posto in classifica? La squadra ha dimostrato di poter stare in Serie A e ha dimostrato anche di meritare ben oltre questa posizione”. “Riviere e Molina? Molina vuole essere protagonista. Riviere non ci sarà. Gli altri? Benali e Rispoli non ci saranno. Faremo di necessità virtù”.