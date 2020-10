Crotone, Stroppa: “Contro il Cagliari per dare continuità dopo pari con la Juventus”

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari valida per la 5^ giornata di Serie A. Attraverso una video intervista, il mister ha presentato la gara rispondendo alle domande consegnate dai media.

Cagliari-Crotone, parla Stroppa

“Come abbiamo vissuto questi giorni di isolamento? In maniera molto serena. Siamo stati bene e gli allenamenti sono proseguiti sulla falsa riga delle altre settimane. Ne abbiamo approfittato per conoscerci tutti meglio”, ha esordito Stroppa. “Dopo la prova con la Juventus un passo in avanti verso la salvezza? Diciamo che la prova è stata buona. Serve fare punti e avere continuità, non solo di prestazioni ma di punti”.

Sulla squadra: “Benali e Riviere? Disponibili ma non sappiamo se farli giocare dall’inizio. Si sono allenati ma non so se giocheranno dall’inizio”. “La squadra vista con la Juventus quella più vicina ai miei titolari? Non esiste una squadra titolare ma di settimana in settimana sceglierò i migliori ogni volta”.

Sul Cagliari: “Dobbiamo fare punti. Dare continuità alle prestazioni e fare meglio ogni cosa. Fare come abbiamo fatto con la Juventus. Novità di formazione visto le tre gare ravvicinate? Non so. Ora pensiamo alla migliore squadra per affrontare il Cagliari poi vedremo”. “Orario 12.30? Faremo qualcosa per il pranzo che sarà anticipato ma non ci saranno grossi cambiamenti di preparazione”.