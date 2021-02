Crotone, Stroppa: “Contro il Milan non partiamo sconfitti. La squadra ha risposto bene”

L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha presentato la partita di domani contro il Milan: “E’ una squadra che ha mentalità, qualità e sta bene. Visto il risultato dell’Inter di ieri sera ora avranno molta più voglia di fare tre punti, sono obbligati a vincere. Non andiamo a Milano per partire sconfitti, se ci sarà l’occasione per far bene dovremmo essere bravi ad approfittarne. La partita di domani si prepara da sola. La sconfitta con il Genoa? In settimana mi aspettavo una reazione dei ragazzi che puntualmente è arrivata, visto che la squadra si è allenata molto bene in questi giorni”.