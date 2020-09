Crotone, Stroppa: “Contro il Milan servirà giusto approccio e maggiore cattiveria rispetto a Genova”

Vigilia di campionato per il Crotone di mister Giovanni Stroppa che domani affronterà all’Ezio Scida il Milan di Pioli per la seconda giornata di Serie A. Dopo l’esordio amaro con il k.o. contro il Genoa, la squadra è chiamata ad una reazione anche se il Diavolo è tra le squadre più in forma.

Crotone-Milan, parla Stroppa

“Cosa mi porto dietro dall’esordio contro il Genoa? Devo dire che è arrivato qualche complimento sulla gara. A tratti abbiamo dato la parvenza di una buona squadra. Sicuramente c’è da fare meglio sotto l’aspetto della cattiveria, nella capacità di tenere in campo e di volersi imporre nei duelli. La squadra individualmente deve crescere”. “Se ci sarà qualche nuovo arrivo in campo? Siamo in costruzione. Vediamo”. “Cambi rispetto a Genova? Ci sarà qualche accorgimento ma non dobbiamo essere timorosi nell’approccio come successo settimana scorsa. Dobbiamo fare di più. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, ma ho detto ai ragazzi che a volte bisognerebbe avere più cazzimma per affrontare queste gar”.

E sul Milan: “Prima volta da allenatore contro il Milan? L’ho già affrontato da calciatore, sono ricordi particolari che mi portano addirittura all’infanzia, sono cresciuto li. Sicuramente è strano perchè è rimasto qualcosa di speciale. Tutto quello che sono diventato lo devo a quei colori”. “Loro sono la squadra più in forma del campionato, hanno già fatto partite importanti. Sembra non abbiano mai smesso rispetto alla scorsa stagione”.

